Samsung Galaxy Tab S6 Lite: il tablet a prezzo WOW (-130€)

Samsung Galaxy Tab S6 Lite è in offerta a soli 270,00€ su Amazon. Il prezzo di listino viene reso più conveniente da un ribasso del 32% che corrisponde a uno sconto effettivo di 129,90€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio Italiano.

Un tablet semplice ma funzionale: Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Trovare un tablet che possa adattarsi alle proprie esigenze non è sempre facile. Samsung Galaxy Tab S6 Lite rappresenta un modello da prendere in considerazione soprattutto in vista dell'offerta odierna.

Montante un display da 10.4 pollici, offre una visione dei contenuti immersiva e ampia. La risoluzione attestata è una WUXGA+ (2000 x 1200) che rende l'esperienza complessiva ancora più elevata.

Per quanto riguarda il processore montato, invece, parliamo di un Octa Core prodotto da Samsung e che viene affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione. Quest'ultima può essere espansa fino a un massimo di 1 TB mediante MicroSD.

Tra le diverse caratteristiche spicca il supporto alla S Pen. L'accessorio con i suoi 4096 livelli di pressione consente di prendere appunti e disegnare sul tablet come se fosse carta.

Sono inoltre presenti due fotocamere: una posteriore con obiettivo da 8 megapixel e una frontale con obiettivo da 5 megapixel.

La batteria, infine, ha un valore tipico di 7040mAh e assicura un'autonomia più che sufficiente per una giornata fuori casa. Le ore di riproduzione video si attestano a 13 consecutive.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite è acquistabile su Amazon a soli 270,00€ nella colorazione Oxford Gray. Ordinalo oggi e ricevilo in appena 48 ore se sei sottoscritto a Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite a effettuata in tempi standard. Il tablet, in conclusione, può essere acquistato anche a rate grazie al programma CreditLine di Confidis: sceglilo in fase di pagamento per saperne di più.