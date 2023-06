Samsung Galaxy Tab S6 Lite: MINIMO STORICO per la versione Wi-Fi 4/64GB

A un prezzo veramente eccezionale Amazon ha l’offerta che fa per voi e riguarda lo splendido Samsung Galaxy Tab S6 Lite: un concentrato di tecnologia, innovazione ed eleganza. Potrà essere vostro a soli 289,99 euro risparmiando ben il 34%. La versione in offerta è quella solo Wi-Fi con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione. Il prezzo finale, invece, è il più basso di sempre.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: caratteristiche principali

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite è caratterizzato da un display di 10,4 pollici TFT presenta una RAM da 4GB e una memoria interna da 64 GB espandibile con microSD fino a 1 TB. Lasciatevi ispirare dalla S Pen, maneggevole e precisa che minimizza gli sforzi e ottimizza la vostra ispirazione, le vostre idee e i vostri progetti e grazie al supporto magnetico laterale potrete averla sempre con voi.

Attraverso l’ottima applicazione Samsung Notes potrete prendere appunti precisi, ingrandirli, evidenziare ciò che vi interessa di più e convertire il testo in formato digitale con un semplice tocco. La S Pen è molto comoda da utilizzare ed è dotata di un’impugnatura confortevole per un uso prolungato. Inoltre, con 4.096 livelli di pressione e una punta sottile e precisa, offre un’esperienza di scrittura come quella di una penna vera.

Inoltre, è presente un doppio Speaker con Dolby Atmos & Sound by AKG per una riproduzione audio potente e ben bilanciata. Avrete anche la possibilità di riprodurre musica senza interruzioni con Spotify ovunque voi siate. La sua ottima autonomia data dalla presenza di una batteria a Ricarica Rapida da 7.040 mAh che vi farà utilizzare in tranquillità il vostro tablet fino a 13 ore.

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite è sicuramente la scelta migliore per voi, non fatevi sfuggire quest’occasione e acquistatelo su Amazon a un prezzo veramente unico di soli 289,99 euro con uno sconto del 34%. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime e con Cofidis potrete pagarlo anche in comode rate a tasso zero.

