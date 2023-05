Samsung Galaxy Tab S8: 299€ di SCONTO immediato su Amazon

Acquista ora il Samsung Galaxy Tab S8 a soli 600 euro, invece di 899 euro. Grazie a questa promozione, inclusa nell’iniziativa Amazon 7 Days of Samsung, stai risparmiando ben 299 euro. Un ottimo sconto per questo tablet di ultimissima generazione top di gamma. Dotato di 8GB di RAM e 128GB di ROM, hai proprio tutto quello che cerchi in un dispositivo di questo livello, anzi anche di più.

La disponibilità in questo momento è immediata, ma non contarci troppo perché sta andando letteralmente a ruba. Ciò vuol dire che le scorte potrebbero terminare velocemente lasciandoti così a bocca asciutta se non sei veloce. Anche perché, se sei un cliente Prime, hai anche la consegna gratuita in pochissimi giorni. Niente male vero? Allora cosa stai aspettando?

Samsung Galaxy Tab S8: l’eccellenza ora a un prezzo low cost

Grazie ad Amazon 7 Days of Samsung oggi puoi scegliere l’eccellenza senza spendere un patrimonio. Low cost acquisti il Samsung Galaxy Tab S8. Il suo display con tecnologia LCD da 11 pollici restituisce immagini eccezionalmente colorate, sempre vivaci e dai dettagli unici. Ogni scena ti fa sentire il protagonista con un livello di immersività pazzesca. Addirittura, hai anche inclusa la fantastica S Pen che trasforma lo schermo in un foglio di carta digitale.

Acquistalo subito in offerta a soli 600 euro, invece di 899 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.