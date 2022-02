Samsung Galaxy Tab S8: preordini sospesi, domanda troppo alta

Durante l’evento Unpacked 2022 che si è tenuto nei giorni scorsi, Samsung ha presentato la sua nuova serie di tablet di fascia alta: il Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra. I dispositivi parte della gamma si apprestano ad essere un vero e proprio successone, o almeno così pare, considerando che subito dopo la presentazione il pubblico internazionale si è precipitato sul sito dell’azienda sudcoreana per effettuare i preordini e che la domanda è stata troppo elevata.

Tutti vogliono i nuovi Tab S8, Samsung deve sospendere i preordini

La conseguenza di tutto ciò è che Samsung si è vista costretta a sospendere i preordini del Tab S8 e S8 Ultra negli Stati Uniti e non è da escludere che la situazione possa replicarsi anche in Europa durante le prossime settimane.

Interpellata sulla questione dalla redazione di XDA Developers, Samsung ha fornito la seguente risposta.

Siamo entusiasti della risposta dei consumatori alla nostra nuova gamma Galaxy Tab S8. A causa dell’enorme richiesta nelle ultime 48 ore, sospenderemo i preordini su Samsung.com per Galaxy Tab S8 Ultra e Galaxy Tab S8. Stiamo lavorando rapidamente per soddisfare l’entusiasmo e la domanda dei consumatori. Si prega di rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Ad ogni modo, il fatto che la richiesta per i tablet a marchio Samsung risulti essere di questo calibro non è una gran sorpresa. La nuova gamma di tablet della sudcoreana porta infatti in dote tutta una serie di feature particolarmente invitanti, come la presenza della S Pen, la latenza assai ridotta rispetto alla precedente generazione e il SoC Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm.