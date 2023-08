Samsung Galaxy Tab S8: RISPARMIA 230€ con Amazon

Risparmia 230 euro acquistando il Samsung Galaxy Tab S8 su Amazon. Un prezzo decisamente conveniente per ottenere un vero top di gamma assoluto. 11 pollici di puro godimento che puoi portare sempre con te. La scocca in metallo conferisce una finitura premium al tablet, rendendolo soprattutto resistente a urti e usura. Dotato di 8GB di RAM e 128GB di ROM, hai proprio tutto per app, giochi e contenuti multimediali.

Scegliendo la vetrina di Amazon non solo risparmi, ma hai anche due grandi vantaggi. Primo, la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di acquisto. Secondo, la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis. Cosa stai aspettando? C’è un’offerta pazzesca che ti sta aspettando! Approfittane subito prima che termini in sold out.

Samsung Galaxy Tab S8: un miracolo su Amazon

Lasciati miracolare da Amazon e acquista il Samsung Galaxy Tab S8 a un prezzo sorprendente. In abbinamento al tablet, nella confezione, trovi anche la formidabile S Pen. Questa “penna digitale” è estremamente comoda durante l’utilizzo del dispositivo. Sganciala dalla sua sede di ricarica magnetica, posta sul retro della scocca, e trasforma lo schermo LCD in un foglio di carta smart. Disegna, appunta, sottolinea, firma grazie a questo strumento.

Metti nel carrello il tuo Galaxy Tab S8 a soli 669,84 euro, invece di 899 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.