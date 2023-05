Samsung Galaxy Tab S8 da SOGNO a soli 635€ su Amazon

Ora su Amazon acquisti il Samsung Galaxy Tab S8 a soli 635,59 euro, invece di 899 euro. Ottenere questo sconto pazzesco è facile. Ti basterà mettere l’articolo nel carrello e raggiungere il check out per vedere applicato l’extra sconto di 19,43 euro. Che opportunità incredibile per aggiudicarti un ottimo tablet Android. Devi solo accenderlo e tenerlo tra le mani pochi minuti per capire quanto è potente.

Addirittura, grazie ad Amazon, puoi anche scegliere l’opzione di acquisto con Pagamenti Mensili. Compatibile con la maggior parte delle carte di credito, hai la possibilità di dividere l’importo in 12 rate mensili a tasso zero da soli 52,96 euro l’una. Niente male vero? Ti ricordiamo che questa funzione è disponibile solo per questo articolo e non per l’intero carrello nel caso tu ordinassi anche altro.

Samsung Galaxy Tab S8: potenza e stile in un tablet eccellente

Il Samsung Galaxy Tab S8 128GB unisce potenza e stile in un tablet ineccepibile. La sua scocca in metallo lo rende bello da vedere e resistente in portabilità. Inclusa nella confezione trovi la simpaticissima S Pen che rivoluziona la tua interazione con lo schermo. Trasformandolo in un vero e proprio foglio di carta digitale, puoi prendere appunti, annotare qualcosa di veloce, modificare PDF e disegnare.

Aggiungilo subito al carrello con soli 635,59 euro, anche in 12 rate a tasso zero. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.