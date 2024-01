Samsung Galaxy Tab S9 FE al 27% in meno su Amazon: AFFARE IMPERDIBILE!

Oltre allo sconto Amazon sul TV QLED Samsung da 65”, sul portale di e-commerce americano puoi trovare anche altri device dello stesso marchio a un prezzo ottimo. Tra i tanti, a spiccare ora è il tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE al 27% in meno. Come puoi lasciarti scappare questo modello di fascia media e del 2023 quando è in vendita quasi al minimo storico?

Samsung Galaxy Tab S9 FE in offerta: scopri le specifiche

Le caratteristiche tecniche del Galaxy Tab S9 FE sono le seguenti: l’assoluto protagonista è l’ottimo display WUXGA+ da 10,9 pollici con refresh rate massimo di 90Hz e una qualità particolarmente elevata, perfetta per guardare serie TV, film o navigare online con una fluidità sorprendente. Anche con molta luce potrai vedere le tue trasmissioni preferite, grazie alla tecnologia Vision Booster che ti permette di avere colori e contrasti perfetti.

Sotto la scocca a gestire il dispositivo è il chip Exynos 1380, seguito da 6 GB di RAM, 128 GB di archiviazione interna e una batteria da 8.000 mAh. Il sistema operativo è Android 13 e, infine, Samsung protegge il tablet e la S Pen inclusa con una scocca in metallo classificata IP68.

Questi sono i motivi per cui non dovresti lasciarti sfuggire lo sconto del 27% che porta il prezzo da 549 euro a 399,90 euro, con consegna gratuita in pochi giorni ai clienti Prime e pagamento effettuabile a rate con Cofidis selezionando l’apposita opzione al check-out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.