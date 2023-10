Il Samsung Galaxy Tab S9 FE è già in PROMO su Amazon (-11%)

Con Amazon le offerte sono sempre dietro l’angolo. Il nuovo Samsung Galaxy Tab S9 FE è in offerta a soli 549 euro, invece di 619 euro. Uno sconto dell’11% per questa novità assoluta che può renderti davvero felice grazie alle sue funzionalità e alla sua dotazione. Il display LCD da 10,9 pollici è ampio, ma allo stesso tempo comodo da portare in giro. La batteria da 8000 mAh garantisce una durata pazzesca per tutta la giornata e oltre.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: consegna gratis e finanziamento disponibile

Acquisita ora il Samsung Galaxy Tab S9 FE. Se sei un cliente Prime, su Amazon, hai la consegna gratuita e in questo caso la possibilità di pagare in comode rate con Cofidis. La versione in promozione è quella con 8GB di RAM e 256GB di ROM. Il processore montato è l’Exynos 1380, per prestazioni sempre perfette e fluide. Non perdere altro tempo perché, anche se la disponibilità è immediata, le scorte potrebbero terminare in un attimo.

Quindi acquistalo subito a soli 549 euro, invece di 619 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

