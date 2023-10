Samsung Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+ in Italia

Insieme al Galaxy S23 FE, Samsung ha annunciato due nuovi tablet: Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S6 FE+. La principale differenza è rappresentata dalla dimensione dello schermo, ma ci sono altre caratteristiche esclusive per il modello Plus. Entrambi possono essere già acquistati su Amazon.

Specifiche e prezzi dei nuovi tablet

Il Galaxy Tab S9 FE ha uno schermo da 10,9 pollici con risoluzione di 2304×1440 pixel. Il Galaxy Tab S9 FE+ ha invece uno schermo da 12,4 pollici con risoluzione di 2560×1600 pixel. Per entrambi il refresh rate è fino a 90 Hz. Cambiano ovviamente le dimensioni: 165,8×254,3×6,5 e 185,4×285,4×6,5 millimetri, rispettivamente.

Il Galaxy Tab S9 FE integra 6/8 GB di RAM, una fotocamera posteriore da 8 megapixel e la batteria da 8.000 mAh. Il Galaxy Tab S9 FE+ ha invece 8/12 GB di RAM, due fotocamere posteriori da 8 megapixel e la batteria da 10.090 mAh. Entrambi hanno 128/256 GB di storage, slot per microSD e fotocamera frontale da 12 megapixel.

Le altre specifiche sono comuni ai due tablet: processore octa core Exynos 1380, altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, LTE e 5G, lettore di impronte digitale sotto il pulsante di accensione e sistema operativo Android 13. Nella confezione è inclusa la stilo S Pen.

I tablet sono disponibili in quattro colorazioni: Mint (verde), Silver (argento), Gray (grigio) e Lavender (rosa). I prezzi base sono 549,00 euro per Galaxy Tab S9 FE e 719,00 euro per Galaxy Tab S9 FE+.

