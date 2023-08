Samsung Galaxy Tab S9 e Watch6: ottieni fino a 560€ di SCONTO

Grazie alla nuova promozione Samsung Galaxy, sui Watch6 e Watch6 Classic e sui Tab S9, S9 Plus e S9 Ultra, puoi ottenere fino a 560 euro di risparmio e tantissimi altri regali per i tuoi prodotti acquistati. Ad esempio, per ottenere un super sconto devi acquistare uno dei Galaxy Watch6 e applicare il codice coupon WATCH6EXCLUSIVE.

Oltre a 30 euro di sconto immediato in carrello, ottieni anche in regalo un Cinturino Fabric Band e un Super Fast Wireless Charger Duo. Così inizi alla grande in quanto a personalizzazione e ricarica veloce, comoda e sicura. Indossa uno di questi due orologi pazzeschi e prova tutte le caratteristiche premium incluse e capaci di migliorare la tua vita.

Samsung Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra: a te la scelta

Se sei alla ricerca di un tablet con i super poteri devi dare un’occhiata ai nuovi modelli Samsung Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra. La loro tecnologia è fantastica. Metti nel carrello quello che ti piace e inserisci il codice coupon TABS9EXCLUSIVE. Subito per te fino a 150 euro di sconto e una fantastica Book Cover Keyboard Slim. Approfittane subito.

Tra l’altro il tuo usato potrebbe valere fino a 409 euro che ti verranno rimborsati in base alla valutazione del tuo vecchio dispositivo. Scopri tutte le caratteristiche super di questi nuovi tablet! E con la S Pen li trasformi in un quaderno digitale per prendere appunti, sottolineare, firmare, disegnare e studiare. Insomma, hai proprio tutto per fare ogni cosa al massimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.