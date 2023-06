Samsung Galaxy Watch 4 Classic a un PREZZO SPECIALE su eBay con codice sconto

Parallelamente alla offerta speciale su Samsung Galaxy Watch 5 ora attiva su eBay, nello stesso sito Web di e-commerce puoi trovare anche un altro smartwatch della società sudcoreana a un prezzo interessante. Con un codice sconto particolare puoi risparmiare il 10% su Samsung Galaxy Watch 4 Classic, orologio smart caratterizzato da un design premium senza rivali, sia digitale che analogico, e da funzionalità avanzate per monitorare il proprio stato di salute.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic al 10% in meno su eBay

Quali sono le specifiche più intriganti del Samsung Galaxy Watch 4 Classic? Si tratta di uno smartwatch molto elegante e resistente grazie alla sua cassa in acciaio inossidabile premium. La ghiera rotante e lo schermo brillante, poi, sono altre caratteristiche che definiscono la raffinatezza di questo smartwatch. La sua funzionalità è evidente: tra touchscreen reattivo e ghiera, infatti, puoi consultare tutte le informazioni di sistema e di salute in poco tempo, dal tuo polso.

Naturalmente non mancano tutti i sensori per misurare frequenza cardiaca, percentuale di ossigeno nel sangue, stress, sonno e pressione arteriosa. Nonostante sia concepito prevalentemente per un uso non sportivo, offre infine il supporto a molteplici modalità di allenamento affinché tu possa osservare i progressi delle tue sessioni.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic da 46mm è dunque ora disponibile al 10% in meno sfruttando il codice VACANZE23, facendo così scendere il prezzo a 161,99 euro anziché 179,99 euro. Si tratta di un taglio minimo sul cartellino, ma offerto da un fornitore italiano con il 100% dei feedback positivi e che garantisce la consegna gratuita in un giorno. Il pagamento va effettuato con carta di credito, Google Pay o PayPal, mentre il reso può essere effettuato entro massimo 30 giorni pagando le spese di spedizione.

