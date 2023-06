Samsung Galaxy Watch 5 in OFFERTA su eBay, solo con questo codice speciale!

Altra giornata, altra ondata di offerte imperdibili su eBay. Il colosso dell’e-commerce con i suoi rivenditori di terze parti garantisce una moltitudine di promozioni eccezionali su dispositivi di elettronica e informatica di vario genere. Giusto ieri, ad esempio, abbiamo visto iPhone 14 a 260 euro in meno. Oggi, 15 giugno 2023, ti proponiamo invece uno smartwatch top di gamma a un prezzo ottimo grazie a un codice sconto particolare: non perderti Samsung Galaxy Watch 5 a quasi 200 euro!

Samsung Galaxy Watch 5 a un ottimo prezzo su eBay

L’offerta in questione riguarda in particolar modo Samsung Galaxy Watch 5 con quadrante da 44 mm e colorazione Nero, eccetto per il cinturino Grigio. Il display in cristallo di zaffiro è particolarmente resistente ai graffi e agli urti, mentre il cinturino in silicone anallergico è perfetto per sessioni sportive intense senza causare problemi alla pelle. Peraltro, il dispositivo è resistente all’acqua.

Tra le funzionalità chiave notiamo il sensore BioActive 3 in 1 per controllare la pressione arteriosa ed effettuare un elettrocardiogramma in pochi tap.

Per gli allenamenti, Samsung Galaxy Watch 5 include oltre 90 modelli di esercizio monitorabili in tempo reale, cosicché ogni passo e ogni caloria bruciata vengano registrati dal sistema e inviati allo smartphone, per avere una mappa continua delle proprie routine e comprendere la qualità delle sessioni di allenamento. La batteria, poi, richiede appena 30 minuti per caricarsi a metà autonomia.

Si tratta di un pacchetto completo di alta qualità, disponibile normalmente a 229,90 euro. Grazie al codice sconto VACANZE23, però, fino al 30 giugno 2023 potrete acquistarlo a 206,91 euro, ovvero a 22,99 euro in meno. La consegna viene garantita in due giorni – al massimo per lunedì 19 giugno in caso di acquisto in queste ore – e il pagamento va completato con PayPal o carte di credito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.