Samsung Galaxy Watch 4 riceve One UI 5.0 con Wear OS 4

È ormai passato quasi un mese dal rilascio di One UI 5.1.1 su una vasta gamma di smartphone Samsung compatibili, dagli ultimi pieghevoli Z Fold5 e Z Flip5. Su smartwatch, però, fino a oggi non abbiamo notato grandi novità. Ma non bisogna preoccuparsi, poiché la società sudcoreana sta aggiustando i modelli Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic implementando ufficialmente Wear OS 4, ovvero One UI 5 Watch. Quali sono le novità chiave e quanto pesa l’update?

Samsung Galaxy Watch 4 si aggiorna: tutti i dettagli

L’update di Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic starebbe arrivando proprio in questi giorni, come testimoniano alcuni utenti su Reddit. Secondo i report, l’aggiornamento starebbe raggiungendo le versioni Bluetooth degli smartwatch, mentre la variante LTE potrebbe richiedere un’attesa maggiore. Ma quali sono le novità di questa patch?

Con il suo peso di 1,7 GB circa, One UI 5 porta anzitutto nuovi indicatori per la batteria e controlli per le Galaxy Buds, oltre a una tile Timer per evitare di aprire l’app omonima al fine di attivare countdown per qualche attività. O ancora, l’aggiornamento per la serie Galaxy Watch 4 offre agli utenti l’accesso a funzionalità personalizzate per monitorare la frequenza cardiaca, notifiche per irregolarità nei battiti, Track Run, coaching avanzato del sonno, registrazioni automatiche degli allenamenti e altri strumenti personalizzati per le sessioni di attività fisica. Infine, la serie Galaxy Watch 4 ha anche la possibilità di controllare il volume delle chiamate in arrivo e di disattivarle. L’accesso alla tastiera sarà disponibile anche durante le chiamate.

Per tutte queste feature inedite è sufficiente recarsi nelle impostazioni del proprio Galaxy Watch 4 o Watch 4 Classic e procedere con il download del software update. Il rollout, però, come anticipato, potrebbe richiedere qualche settimana o un’attesa prolungata di qualche giorno.