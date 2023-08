Samsung porta One UI 5.1.1 in Italia: novità e smartphone compatibili

Proprio mentre sta avvenendo la distribuzione della beta di One UI 6 in Germania, per consentire agli utenti Samsung in possesso di device top di gamma di provare Android 14 in anteprima, la società sudcoreana propone al resto dei consumatori One UI 5.1.1. L’aggiornamento dell’interfaccia utente personalizzata, che ha già debuttato su Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, arriverà il 14 agosto prossimo su molti modelli di smartphone e tablet. Andiamo a vedere di quali si tratta e che novità stanno per arrivare.

Samsung rilascia One UI 5.1.1

L’aggiornamento intermedio in questione arriverà inizialmente su Samsung Galaxy S23, Galaxy Z Flip 4 e su Galaxy Z Fold 4, per un rilascio a partire dagli smartphone ammiraglia più recenti, e poi giungerà anche sulla serie di tablet Galaxy Tab S8 nello stesso periodo. Dopodiché, l’update a One UI 5.1.1 verrà esteso su altri device più datati delle linee S e Z, nonché sulla maggior parte degli smartphone Galaxy A e Galaxy M per la fascia medio-bassa che risultano ancora ufficialmente supportati.

La distribuzione in Italia avverrà nell’arco di diverse settimane e comprende novità come la visualizzazione semplificata delle applicazioni più recenti nella barra delle attività; il passaggio rapido dalla visualizzazione pop-up allo schermo diviso; miglioramenti per i controlli multimediali; e migliorie per Samsung Health e applicazioni proprietarie come Camera e Galleria.

Senza gettarci nella lunga lista di fix e funzionalità inedite, possiamo confermare che ad essere coinvolti sono tutti i servizi offerti da Samsung come app pre-installate nel sistema Android con personalizzazione One UI. La disponibilità dell’update verrà resa nota con un avviso tramite la barra delle applicazioni, cosicché si possa procedere rapidamente e tempestivamente con download e installazione.