Samsung Galaxy Watch 5 Pro in lavorazione con una batteria mostruosa?

Un report pubblicato in esclusiva dal portale SamMobile.com ci informa che Samsung sarebbe al lavoro su una terza versione di Galaxy Watch 5 che punterà tutto su una fortissima autonomia.

Le fonti vicine al sito web sostengono infatti che questo modello, noto come SM-R925, sarebbe una sorta di variante Pro della sua nuova famiglia di smartwatch e dotata di una batteria da ben 572mAh. Una capacità che sarebbe confermata anche da una certificazione coreana.

Galaxy Watch Pro 5: una super batteria per il nuovo smartwatch?

Il Galaxy Watch Pro 5, come è comodamente chiamato per ora da SamMobile, rappresenterebbe dunque la variante d’élite di una famiglia di prodotti composta anche dal Galaxy Watch 5 “base” e dal modello “Classic”. Una batteria di questa capacità significherebbe un incremento di ben il 60% rispetto quanto montato su Galaxy Watch 4, in cui trova posto una cella da 361mAh.

Proprio l’autonomia è stato uno degli aspetti più critici dell’ultima generazione di smartwatch del colosso coreano. Un problema dovuto al passaggio al sistema operativo Wear di Google, dalla precedente piattaforma proprietaria Tizen. Samsung starebbe lavorando per risolvere la questione e pare che la soluzione sia l’installazione di una super batteria, almeno in una delle varianti della nuova famiglia di prodotti.

Le fonti di SamMobile tengono comunque a precisare che non è detto che questo presunto modello “Pro” veda effettivamente la luce sul mercato. Le priorità sulla batteria restano anche per le altre versioni, quindi le voci sul nuovo Galaxy Watch potrebbero “sgonfiarsi” prima del lancio previsto più avanti nel corso del 2022.