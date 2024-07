Samsung Galaxy Watch 7: un bug riduce l'autonomia

Il nuovo Samsung Galaxy Watch 7, a cui sono stati tolti ufficialmente i veli nei giorni scorsi, sta avendo qualche problema per quel che concerne la durata della batteria. Infatti, stando a quelle che sono le prime segnalazioni fatte da chi ha già avuto modo di mettere le mani sul nuovo dispositivo, lo smartwatch ha evidenti problemi di autonomia.

Samsung Galaxy Watch 7: aggiornamento a breve per risolvere i problemi di batteria

Andando più in dettaglio, i forum della community di Reddit e Samsung sono pieni di lamentele da parte dei primi proprietari di Galaxy Watch 7 in merito alla scarsa durata della batteria. Nonostante l’uso da leggero a moderato, segnalano che la batteria degli smartwatch ha raggiunto un livello pari quasi a zero in sole 12 ore.

Con un chip Exynos W1000 a 3 nm “sotto il cofano”, che l’azienda sostiene porti notevoli miglioramenti in termini di prestazioni ed efficienza, le lamentele sono state inaspettate e sorprendenti. Sono stati ancora più sorprendenti quelle provenienti dai primi acquirenti della variante Ultra, visto e considerato che questa porta in dote una batteria da 590 mAh e stando a quanto dichiarato dalla casa madre dovrebbe offrire un’autonomia massima di ben 48 ore.

Samsung è però al corrente di quanto si sta verificando, informando che si tratta di un bug e che ha già identificato la causa, pur non avendola comunicata, e ha fatto saper che rilascerà un aggiornamento in tempi brevi, o almeno questo è quanto dichiarato in un post da un dipendente della società sul forum locale di supporto tecnico.