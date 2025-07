Samsung svela i nuovi Galaxy Watch8 e Ultra

Insieme ai tre smartphone pieghevoli (Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE), Samsung ha svelato tre nuovi smartwatch. I Galaxy Watch8 e Galaxy Watch8 Classic ereditano il design introdotto l’anno scorso con il Galaxy Watch Ultra. Per quest’ultimo è ora disponibile la versione 2025. Il produttore coreano ha aggiornato hardware e software per offrire un incremento prestazionale e funzionalità avanzate.

Galaxy Watch8: specifiche e prezzi

Il Galaxy Watch8 viene offerto in due dimensioni (40 e 44 millimetri) e due colorazioni (Graphite e Silver). Il modello da 40 millimetri ha uno schermo Super AMOLED da 1,34 pollici con risoluzione di 438×438 pixel. Il modello da 44 millimetri ha invece uno schermo Super AMOLED da 1,47 pollici con risoluzione di 480×480 pixel. La cassa è in alluminio.

Il Galaxy Watch8 Classic è disponibile solo nella versione da 46 millimetri con due colori (Black e White). Ha uno schermo Super AMOLED da 1,34 pollici con risoluzione di 438×438 pixel. La cassa è in acciaio inossidabile. Tutti hanno una luminosità massima dello schermo di 3.000 nit e supportano la funzionalità Always On Display.

Un’altra differenza è rappresentata dalla capacità della batteria: 325 mAh (40 millimetri) e 425 mAh (44 millimetri). Supporta la ricarica rapida e wireless. Queste sono le altre specifiche comuni: certificazioni IP68, 5ATM e MIL-STD-810H, processore Exynos W1000, 2 GB di RAM, 32 GB di storage, connettività Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, NFC e LTE, sensore BioActive (ottico Bio-signal + elettrico cardiaco + analisi di impedenza bioelettrica), sensore di temperatura, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico e sensore di luminosità.

Il sistema operativo è Wear OS 6 personalizzato con One UI 8 Watch. Grazie alla presenza dell’app Google Gemini è possibile eseguire diverse attività usando i comandi in linguaggio naturale. L’app Samsung Health include nuove funzionalità per salute e allenamento.

Bedtime Guidance : misura il ritmo circadiano per suggerire quando andare a dormire e svegliarsi riposati

: misura il ritmo circadiano per suggerire quando andare a dormire e svegliarsi riposati Vascular Load : monitora i livelli di stress del sistema vascolare durante il sonno

: monitora i livelli di stress del sistema vascolare durante il sonno Antioxidant Index : misura i livelli di carotenoidi e suggerisce uno stile di vita per un invecchiamento sano

: misura i livelli di carotenoidi e suggerisce uno stile di vita per un invecchiamento sano Running Coach : calcola il livello di forma fisica e sviluppa un piano di allenamento su misura

: calcola il livello di forma fisica e sviluppa un piano di allenamento su misura High Stress Alert : segnala lo stress prolungato e consiglia una pausa

: segnala lo stress prolungato e consiglia una pausa Mindfulness Tracker : registra il proprio stato d’animo e indica esercizi di respirazione per alleviare lo stress

: registra il proprio stato d’animo e indica esercizi di respirazione per alleviare lo stress Energy Score: fornisce una panoramica del livello di energia quotidiano, combinando parametri di energia fisica e mentale

Questi sono i prezzi per il mercato italiano:

Galaxy Watch8: 379,00 euro (40mm, Bluetooth), 429,00 euro (40mm, LTE), 409,00 euro (44mm, Bluetooth), 459,00 euro (44mm, LTE)

(40mm, Bluetooth), (40mm, LTE), (44mm, Bluetooth), (44mm, LTE) Galaxy Watch8 Classic: 529,00 euro (46mm, Bluetooth), 579,00 euro (46mm, LTE)

Il Galaxy Watch8 Classic (46mm, LTE) è già in offerta su Amazon.

Galaxy Watch Ultra (2025): specifiche e prezzo

Il Galaxy Watch Ultra (2025) ha una cassa in titanio (diametro di 47 millimetri), schermo Super AMOLED da 1,5 pollici (480×480 pixel), processore Exynos W1000, 2 GB di RAM, 64 GB di storage, connettività Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, NFC e LTE, accelerometro, barometro, sensore per analisi della bioimpedenza, giroscopio, bussola, sensore di temperatura a infrarossi, sensore di luminosità e sensore ottico per la frequenza cardiaca.

La batteria ha una capacità di 590 mAh. Galaxy Watch Ultra sopporta temperature fino a 55 °C e resiste fino ad un’altitudine di 9.000 metri. Ha ricevuto le certificazioni IP68, 10ATM e MIL-STD-810H. Può rilevare le cadute e, premendo il pulsante laterale per 5 secondi, emette un suono da 86 dB che può essere udito fino a 180 metri di distanza. Il prezzo per il mercato italiano è 699,00 euro.