 Samsung Galaxy Watch Ultra: 284€ di sconto alla Festa delle Offerte Prime
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Samsung Galaxy Watch Ultra: 284€ di sconto alla Festa delle Offerte Prime

L'insuperabile Samsung Galaxy Watch Ultra, ricco di funzionalità per fitness, salute e connettività, lo acquisti con 284€ di sconto su Amazon.
Samsung Galaxy Watch Ultra: 284€ di sconto alla Festa delle Offerte Prime
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L'insuperabile Samsung Galaxy Watch Ultra, ricco di funzionalità per fitness, salute e connettività, lo acquisti con 284€ di sconto su Amazon.
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Con la Festa delle Offerte Prime su Amazon, l’insuperabile Samsung Galaxy Watch Ultra è in promozione con 284 euro di sconto dal prezzo di listino. In pratica un vero e proprio regalo. Mettilo al polso a soli 415,99 euro, invece di 699 euro! Si tratta di un’occasione imperdibile per chi cerca uno smartwatch top di gamma che sa fare veramente di tutto.

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Tra le tantissime occasioni della Festa delle Offerte Prime c’è anche questo bolide. La cassa in titanio è estremamente resistente, perfetta per affrontare qualsiasi avventura, anche la più estrema. I sensori professionali sono stati ulteriormente migliorati per un monitoraggio costante della salute e dei parametri vitali. Addirittura puoi misurare la pressione arteriosa con un tap ed eseguire un elettrocardiogramma dal polso.

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La batteria di lunga durata assicura fino a 100 ore di autonomia con una sola ricarica attivando la modalità Risparmio Energetico e fino a 48 ore in modalità Exercise power saving. Il sistema GPS a doppia frequenza è il più accurato mai visto su Samsung Galaxy Watch e assicura di tenerti sulla strada giusta anche nella giungla di cemento.

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Non perdere altro tempo! Compra adesso il Samsung Galaxy Watch Ultra a soli 415,99 euro!

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Pubblicato il 6 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
6 ott 2026
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