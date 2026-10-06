Samsung Galaxy Watch Ultra: 284€ di sconto alla Festa delle Offerte Prime

Con la Festa delle Offerte Prime su Amazon, l’insuperabile Samsung Galaxy Watch Ultra è in promozione con 284 euro di sconto dal prezzo di listino. In pratica un vero e proprio regalo. Mettilo al polso a soli 415,99 euro, invece di 699 euro! Si tratta di un’occasione imperdibile per chi cerca uno smartwatch top di gamma che sa fare veramente di tutto.

Tra le tantissime occasioni della Festa delle Offerte Prime c’è anche questo bolide. La cassa in titanio è estremamente resistente, perfetta per affrontare qualsiasi avventura, anche la più estrema. I sensori professionali sono stati ulteriormente migliorati per un monitoraggio costante della salute e dei parametri vitali. Addirittura puoi misurare la pressione arteriosa con un tap ed eseguire un elettrocardiogramma dal polso.

La batteria di lunga durata assicura fino a 100 ore di autonomia con una sola ricarica attivando la modalità Risparmio Energetico e fino a 48 ore in modalità Exercise power saving. Il sistema GPS a doppia frequenza è il più accurato mai visto su Samsung Galaxy Watch e assicura di tenerti sulla strada giusta anche nella giungla di cemento.

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