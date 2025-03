Samsung Galaxy Watch Ultra al polso è storia, quasi 200€ di sconto

Samsung Galaxy Watch Ultra è molto più di un accessorio tecnologico. Questo straordinario smartwatch diventa un compagno di vita che ti assistente e ti aiuta anche quando ne hai bisogno. Eccellente e una scelta sicura se vuoi avere un dispositivo che non conosca limiti ma anzi, sia anche resistente e robusto per durare da qua ai prossimi mille anni. Su Amazon, con uno sconto del 28%, oggi raggiunge un prezzo di appena 504€ e lo porti a casa risparmiando quasi duecento euro sul prezzo di listino. Cosa aspetti? Sono attivi anche i pagamenti senza interessi. Aggiungilo al tuo carrello.

Al polso Samsung Galaxy Watch Ultra, titanico

Di nome e di fatto. Quando ti scrivo che Samsung Galaxy Watch Ultra è titanico non lo faccio a caso ma perché la sua struttura è realizzata in titanio di grado aerospaziale che offre leggerezza ma allo stesso tempo una robustezza senza precedenti. Anche quando messo alla prova in situazioni di stress, lui regge il gioco. È fintanto impermeabile fino a 10 ATM per poter praticare sport come immersione e nuoto senza che si possa rovinare.

Lo connetti al tuo smartphone Android e ottieni un diario di bordo in tutto e per tutto facendo riferimento su dati di precisione millimetrica che riguardano il benessere quanto l’attività fisica. I sensori integrati sono potenziati dall’intelligenza artificiale grazie alla quale monitori lo stato giornaliero della salute. Il GPS a doppia frequenza unito alle varie modalità sportive diventano un plus a cui non rinunciare in alcun momento della giornata. In più, non ci dimentichiamo del tasto di controllo con cui accedi a comandi rapidi. La sua batteria? Il punto finale che ti fa innamorare con ben 100 ore di autonomia.

Samsung Galaxy Watch Ultra è disponibile su Amazon a soli 504€ con uno sconto del 28% che rende la spesa più leggera di duecento euro. Non perdere tempo e acquistalo con un click in pagina.