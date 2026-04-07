 Samsung Galaxy Watch Ultra oggi scontatissimo su Amazon (-233€)
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Samsung Galaxy Watch Ultra oggi scontatissimo su Amazon (-233€)

Approfitta di questa promozione che trovi solo su Amazon per metterti al polso l'inimitabile Samsung Galaxy Watch Ultra a 233€ in meno.
Samsung Galaxy Watch Ultra oggi scontatissimo su Amazon (-233€)
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Approfitta di questa promozione che trovi solo su Amazon per metterti al polso l'inimitabile Samsung Galaxy Watch Ultra a 233€ in meno.

Se hai deciso di acquistare uno smartwatch top di gamma senza fare rinunce e vorresti però spendere qualcosina in meno dai un’occhiata a questa ottima occasione. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il Samsung Galaxy Watch Ultra a soli 465,54 euro, anziché 699 euro.

Sembra incredibile ma posso assicurarti che è tutto vero. Siamo di fronte a uno sconto del 33% che ti permette di risparmiare più di 233 euro sul totale. E potrai anche dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Non tardare perché l’offerta è destinata a durare poco.

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Samsung Galaxy Watch Ultra oggi a un prezzo shock

Possiamo dire senza ombra di dubbio che in questo momento il prezzo del Samsung Galaxy Watch Ultra è straordinario e non è da farselo scappare. Siamo di fronte a uno smartwatch dotato di resistenza all’acqua fino a 10 metri di profondità e GPS a doppia frequenza integrato. Possiede i microfoni interni per rispondere alle chiamate e la funzione NFC per pagamenti contactless.

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Ha un display Super AMOLED a 47 mm con vetro in cristallo di zaffiro resistente praticamente a tutto con cassa in lega di titanio e pulsanti fisici per accedere rapidamente alle varie funzioni. Ha un cinturino in silicone con sistema di aggancio rapido per cambiarlo velocemente a seconda delle situazioni. Possiede inoltre dei sensori avanzati per il monitoraggio HR estremamente precisi supportati dall’intelligenza artificiale. E potrai avvalerti di una batteria eccezionale che arriva fino a 100 ore di autonomia.

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Questa è veramente una promozione più unica che rara e per non perderla devi essere velocissimo. Dunque fiondati su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Watch Ultra a soli 465,54 euro, anziché 699 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 apr 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
7 apr 2026
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