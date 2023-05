Samsung Galaxy Watch4: 41% di SCONTO DIRETTO su Amazon

Il Samsung Galaxy Watch4 è in offerta su Amazon. Acquistalo ora a soli 177,79 euro, invece di 299 euro. Stiamo parlando di un ottimo sconto del 41% che ti permette di risparmiare esattamente 122 euro. Niente male vero? Sbrigati però perché sta andando letteralmente a ruba e ci aspettiamo un sold out veloce. La disponibilità comunque è immediata. Questo garantisce una spedizione veloce e, se sei cliente Prime, con consegna gratuita.

Grazie alla sua batteria a lunga durata lo porti sempre con te per tutta la giornata e oltre. Dotato di sensori HR, hai sotto controllo tutti i parametri più importanti legati alla tua salute. Misura la frequenza cardiaca costantemente ed effettua un elettrocardiogramma. Controlla la pressione arteriosa segnalando anomalie. Tiene sotto controllo il livello di stress. Ti ricorda di fare movimento. Verifica la quantità di ossigeno nel sangue.

Samsung Galaxy Watch4: salute e allenamento al tuo polso

Samsung Galaxy Watch4 44mm è un ottimo smartwatch, il top di gamma. Perfetto per salute e allenamento, è in grado di analizzare il tuo sport e di indicarti obiettivi e valori raggiunti. Grazie alla misurazione della composizione corporea sai anche se ti stai allenando troppo o troppo poco. Oltre a ciò è anche perfetto per tenere sotto controllo tutte le notifiche dello smartphone potendo anche rispondere ed effettuare chiamate, messaggi, email e chat direttamente dal polso.

Mettilo in carrello a soli 177,79 euro, anziché 299 euro. L’offerta è valida solo per i clienti Prime. Perciò ti consigliamo di attivare subito la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.