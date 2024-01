Samsung Galaxy Watch4 a meno di metà prezzo su Amazon: affare a -52%!

Oltre alla promozione su Samsung Galaxy Tab S7 FE che ti permette di acquistare un tablet di fascia medio-alta a un prezzo molto intrigante, su Amazon puoi approfittare della offerta su Samsung Galaxy Watch4, lo smartwatch di fascia alta del colosso sudcoreano che ora è in vendita a poco meno di metà prezzo. Non si tratta del minimo storico, ma resta uno sconto eccezionale per chi vuole uno smartwatch top di gamma e risparmiare il più possibile!

Scopri Samsung Galaxy Watch4 in offerta su Amazon

Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 in questo caso si presenta nella colorazione Pink Gold con cassa da 40mm e supporto base al Bluetooth; dunque, è il modello senza supporto alla connessione mobile LTE. Con questo orologio puoi tenere sotto controllo il tuo stato di salute in qualsiasi momento: non mancano difatti i sensori per frequenza cardiaca, stress, sonno, saturazione di ossigeno nel sangue e pressione arteriosa.

Monitora anche la tua attività fisica con i punteggi del Fitness Tracking e il supporto a tantissime modalità di allenamento. Puoi anche rendere gli allenamenti più giocosi con la bacheca di punti aggiornata in tempo reale con i risultati dei tuoi amici!

Il prezzo dello smartwatch? Attualmente è acquistabile in offerta al 52% a esattamente 129 euro, contro i 269 euro consigliati dal produttore. A occuparsi di vendita e spedizione è Amazon stessa, mentre il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o a rate secondo la propria preferenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.