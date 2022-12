Samsung Galaxy Watch4: mettilo al polso a metà prezzo

Goditi uno smartwatch premium acquistandolo a un prezzo da entry level. Grazie ad Amazon oggi metti al polso il Samsung Galaxy Watch4 a soli 137 euro, invece di 269 euro. Stiamo parlando di uno sconto pari al 50%! Tra l’altro con Cofidis puoi anche decidere di pagare in comode rate a tasso zero a partire da soli 27,58 euro l’una. Niente male vero? Per questo prodotto di altissima qualità è proprio un affare con i fiocchi.

Samsung Galaxy Watch4: prezzo e qualità vanno a braccetto

In questo momento il Samsung Galaxy Watch4 è un best buy dove qualità e prezzo sono in ottimo rapporto. Infatti, questo smartwatch offre prestazioni decisamente confortevoli. I suoi sensori HR sono in grado non solo di verificare costantemente la frequenza cardiaca, ma anche di effettuare un elettrocardiogramma e salvare i risultati sulla comoda app Galaxy Wearable.

Inoltre, puoi anche misurare in qualsiasi momento la tua pressione arteriosa oltre che avere sotto controllo l’ossigenazione del sangue. Una volta indossato riconoscerà autonomamente lo sport che stai effettuando per monitorare l’allenamento dall’inizio alla fine. E con la misurazione della composizione corporea saprai con quanta intensità allenarti. Acquistalo ora a soli 137 euro.

