Samsung Galaxy Watch4: best buy al miglior prezzo di sempre

Tra gli smartwatch disponibili sul mercato, attualmente uno dei migliori best buy è proprio il Samsung Galaxy Watch4. Una volta conosciuto te ne innamorerai alla follia e non potrai più fare a meno di lui. Acquistalo ora a soli 129 euro, invece di 269 euro su Amazon. Si tratta del miglior prezzo di sempre per questo dispositivo da polso che non è solo un semplice orologio, ma assicura notifiche in tempo reale, monitoraggio della salute 24 ore su 24 e allenamento professionale. Con la tua iscrizione a Prima hai anche la consegna gratuita.

Samsung Galaxy Watch4: piccolo prezzo grande qualità

Il Samsung Galaxy Watch4 40mm offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il display è chiaro e ben visibile, offrendo un accesso immediato e funzionale a tutte le notifiche e funzionalità. I sensori HR misurano frequenza cardiaca, livello di stress e qualità del sonno. Inoltre, sono in grado di rilevare la tua composizione corporea. In questo modo sai sempre se ti stai allenando troppo o troppo poco. Ma non è finita qui. Infatti, con questo orologio misuri anche la pressione arteriosa ed effettui un vero e proprio elettrocardiogramma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.