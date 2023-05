Samsung Galaxy Watch4 LTE: MINIMO STORICO Amazon a 184€

Solo 184,90 euro per questo Samsung Galaxy Watch4 LTE su Amazon. Prezzo da minimo storico grazie al quale ti aggiudichi uno smartwatch top di gamma risparmiando notevolmente. La versione proposta in super offerta, quasi a metà prezzo, è quella con cassa in alluminio da 44mm e tecnologia LTE. In pratica, con una eSIM puoi effettuare e ricevere chiamate, inviare messaggi ed email senza lo smartphone.

Tra l’altro hai anche la possibilità di pagarlo in comode rate tasso zero selezionando Cofidis al momento del check out. Si tratta di un’esclusiva per tutti i clienti Prime che offre anche la consegna gratuita direttamente a casa o all’indirizzo indicato in fase di acquisto. La disponibilità è immediata, ma ti consigliamo di sbrigarti perché sta andando a ruba e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Samsung Galaxy Watch4 LTE: tecnologia e versatilità al tuo polso

Indossa il Samsung Galaxy Watch4 LTE e scopri tutte le funzionalità che questo gioiellino della tecnologia include nella sua scocca resistente e impermeabile all’acqua. I sensori HR permettono di monitorare tutti i dati relativi alla salute quali: frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, pressione arteriosa, livello di stress, qualità del sonno, ciclo mestruale, composizione corporea e sport. Inoltre, effettuano un elettrocardiogramma in pochi secondi.

Metti nel carrello il tuo nuovo Galaxy Watch4 LTE a soli 184,90 euro, invece di 349 euro. Come dicevamo prima, questa è un’offerta esclusiva per i soli clienti Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.