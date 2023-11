Samsung Galaxy Watch4: prezzo SHOCK su Amazon

Prezzo shock per il tanto amato Samsung Galaxy Watch4! Uno smartwatch top di gamma ricco di funzionalità e con sensori eccellenti per benessere, forma fisica e salute. Acquistalo subito su Amazon a soli 119 euro, invece di 269 euro. Si tratta di uno sconto del 56%! E se sei cliente Prime, oltre alla consegna gratuita a domicilio, hai anche la possibilità di pagare in comode rate a Tasso Zero con Cofidis. Non perderti questa occasione.

Samsung Galaxy Watch4: alleato della tua salute

Con un Samsung Galaxy Watch4 40mm al polso hai un orologio focalizzato sulla tua salute. I suoi sensori sono in grado di misurare diversi parametri molto utili tra cui composizione corporea, elettrocardiogramma, livello di stress, qualità del sonno e pressione arteriosa. Addirittura, possono effettuare un elettrocardiogramma direttamente dal tuo polso in meno di un minuto. Impermeabile all’acqua, questo orologio ha una batteria di lunga durata eccezionale.

Acquistalo subito a soli 119 euro, invece di 269 euro. Per ottenere questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.