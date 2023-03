Samsung Galaxy Watch4 in regalo su Amazon

Il Samsung Galaxy Watch4 è uno smartwatch completo e performante. Non solo è comodo per ricevere tutte le notifiche del tuo smartphone al polso, ma svolge anche funzioni importanti per la tua salute. In questo momento su Amazon lo acquisti a un prezzo praticamente regalato. Mettilo nel carrello a soli 138 euro, invece di 269 euro. La disponibilità è immediata e la consegna gratuita.

Dotato di un’elegante cassa da 40 mm, questo orologio digitale è all’avanguardia per quanto riguarda i suoi sensori HR. Infatti, potrai fin da subito misurare la tua composizione corporea così da capire meglio se ti stai allenando troppo o troppo poco, raggiungendo più velocemente e in modo consapevole i tuoi obiettivi. Inoltre, avrai sotto controllo anche il tuo stato di salute.

Samsung Galaxy Watch4: un vero alleato per la tua salute

Sappiamo quanto è importante prestare attenzione alla propria salute. Con indosso il Samsung Galaxy Watch4 sarai sempre consapevole di come sta il tuo corpo e il tuo fisico. Non solo controlla la frequenza cardiaca, ma può effettuare un ECG e misurare la pressione arteriosa. Saprai sempre il tuo livello di stress e la qualità del riposo con il monitoraggio del sonno. Rispondi a chiamate, messaggi, chat o email direttamente dall’orologio.

Acquistalo subito a soli 138 euro, anziché 269 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.