Samsung Galaxy Watch4, SPETTACOLO Prime Day: solo 119€

Acquista subito il Samsung Galaxy Watch4 40mm a soli 119 euro, invece di 219 euro (prezzo di listino). Grazie al Prime Day stai risparmiando esattamente 100 euro. Niente male per questo smartwatch top di gamma davvero eccezionale. Con disponibilità immediata, hai anche la consegna gratuita direttamente a domicilio se sei un cliente Prime. Inoltre, hai anche la possibilità di pagare a rate tasso zero selezionando Cofidis prima del check out.

Questo non è il solito smartwatch che trovi in commercio. I suoi sensori sono stati studiati e realizzati per fornirti informazioni complete in grado di rendere ancora più facile prendersi cura di sé. Ad esempio, ogni giorno misurano la tua composizione corporea. Così saprai quanto devi allenarti per raggiungere i tuoi obiettivi e quando è necessario che ti riposi. Inoltre, al bisogno, misurano anche la tua pressione arteriosa. Infine, effettuano un elettrocardiogramma in meno di un minuto.

Samsung Galaxy Watch4: un signor smartwatch top di gamma

Il Samsung Galaxy Watch4 40mm è un vero e proprio top di gamma assoluto. La cassa da 40mm è alluminio è super resistente e leggerissima. A proteggere il display c’è un vetro in cristallo di zaffiro molto speciale che resiste a urti e graffi. Impermeabile, lo porti sempre con te anche sotto la doccia, in piscina e al mare. Monitora i tuoi sport mentre ti alleni. Scopri il tuo livello di stress e tienilo sotto controllo grazie agli esercizi di respirazione integrati. Verifica i tuoi parametri vitali.

Acquista il Galaxy Watch4 a soli 119 euro, invece di 219 euro (prezzo di listino). Questa super offerta è un’esclusiva per i clienti Prime. Quindi, se vuoi approfittare del Prime Day, attiva ora la tua prova gratuita di 30 giorni al servizio. Lasciati travolgere da tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.