Samsung Galaxy Watch5 a 236€ lo trovi solo su Amazon

Al polso è un normalissimo orologio decisamente elegante e dalle linee moderne. All’atto pratico è un potente smartwatch top di gamma unico e irripetibile. Stiamo parlando del Samsung Galaxy Watch5 in offerta su Amazon. Se vuoi approfittare di uno sconto imbattibile allora devi sbrigarti. Mettilo nel carrello a soli 236 euro, invece di 299 euro. Siamo già verso gli ultimi pezzi.

Entra nel pieno delle sue funzionalità. I sensori rendono tutto ciò che fai veramente speciale. Puoi misurare la tua composizione corporea, così saprai se ti stai allenando troppo o troppo poco. Controlla con regolarità la pressione arteriosa, una delle cose più importanti da monitorare. Verifica 24 ore su 24 la frequenza cardiaca, ma all’evenienza effettua anche un elettrocardiogramma.

Samsung Galaxy Watch5: a 236€ è imperdibile

Le funzionalità del Samsung Galaxy Watch5 sono infinite. Dovrai dedicare tempo per impararle tutte. La sua batteria a lunga durata ti garantisce un utilizzo intensivo durante qualsiasi attività sportiva, anche outdoor prolungata. Di notte controllerà la qualità del tuo riposo analizzando sonno e russamento. In questo modo saprai sempre quando è necessario ricaricare le tue batterie.

Fai la scelta giusta, acquistalo a soli 236 euro. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero da soli 47 euro al mese. Ricordati che per accedere a tutti questi vantaggi devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.