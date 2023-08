Samsung Galaxy Watch5 44mm a 199€: ULTIMI pezzi su Amazon

Acquista un Samsung Galaxy Watch5 44mm a soli 199 euro, invece di 299 euro. Grazie a questa super promozione il risparmio è assicurato, ma devi essere veloce perché sono rimasti solo gli ultimi pezzi che si contano sulle dita di una mano. La disponibilità è immediata e, tra l’altro, se sei un cliente Prime hai la consegna gratuita inclusa. Inoltre, puoi sempre decidere di acquistare subito e pagare in comode rate tasso zero con Cofidis, direttamente al check out.

Se le scorte dovessero essere già terminate, puoi sempre acquistare il tuo Galaxy Watch5 44mm all'ottimo prezzo di 222 euro. Dotato di una tecnologia pazzesca, questo smartwatch è il tuo allenatore da polso. Monitora tutti gli sport che fai, in qualsiasi momento, e traccia il percorso grazie al sistema GPS integrato ancora più veloce. Impermeabile all'acqua, lo porti sempre con te anche al mare senza alcun problema.

Samsung Galaxy Watch5 44mm: resistente, potente e futuristico

Il Samsung Galaxy Watch5 44mm è dotato di una cassa in alluminio super resistente. Il vetro in cristallo zaffiro non teme urti e graffi. Inoltre, grazie ai suoi sensori professionali, non solo misura frequenza cardiaca e qualità del sonno, ma anche pressione arteriosa, livello di stress e composizione corporea. Tra l’altro hai anche la possibilità di effettuare un elettrocardiogramma da polso quando e dove vuoi.

Acquistalo immediatamente a soli 199 euro, invece di 299 euro.

