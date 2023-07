Samsung Galaxy Watch5 44mm (quasi) in REGALO al Prime Day

Acquista il Samsung Galaxy Watch5 44mm a soli 189 euro, invece di 329 euro (prezzo di listino). Un’occasione estremamente golosa che non puoi lasciarti sfuggire da sotto il naso. Infatti, stai risparmiando esattamente 140 euro per questo smartwatch top di gamma. Questa promozione la trovi solo su Amazon e per pochissimo tempo ancora perché oggi termina il Prime Day.

Con consegna gratuita ti arriva velocemente a casa senza costi aggiuntivi se sei un cliente Prime. La cassa di questo orologio è in alluminio e il vetro in cristallo di zaffiro, resistente a graffi e urti. Ti arriva nella sua bella confezione dotato di cinturino in morbido silicone anallergico e caricatore magnetico. La sua batteria non solo si ricarica velocemente, ma offre una durata molto lunga.

Samsung Galaxy Watch5 44mm: goditi il meglio al miglior prezzo

A un prezzo low cost oggi acquisti il Samsung Galaxy Watch5 44mm! Sbrigati perché questa offerta potrebbe terminare in un attimo e il Prime Day si esaurirà tra poche ore. Indossa questo orologio e lascia che i suoi sensori si prendano cura di te. Scopri composizione corporea, frequenza cardiaca, pressione arteriosa, livello di stress in tempo reale, ossigeno nel sangue e molto altro. Inoltre, puoi effettuare un elettrocardiogramma direttamente dal tuo polso.

Metti in carrello il Galaxy Watch5 44mm a soli 189 euro, invece di 329 euro (prezzo di listino). Il risparmio è assicurato se sei un cliente Prime. Quindi, se vuoi approfittare del Prime Day, attiva ora la tua prova gratuita di 30 giorni al servizio. Lasciati travolgere da tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

