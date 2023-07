Samsung Galaxy Watch5: best price e tasso zero su Monclick

Non solo grande risparmio, ma anche tasso zero con Monclick che ha deciso di regalare il Samsung Galaxy Watch5 a un prezzo sorprendente. Acquistalo immediatamente a soli 214,90 euro, invece di 329 euro. Si tratta di un’occasione golosa da prendere subito al volo prima che termini in sold out. Tra l’altro questa offerta gode anche della consegna gratuita direttamente a casa tua.

Ti dirò di più. Infatti, acquistando questo smartwatch top di gamma, puoi aggiudicartelo adesso e pagarlo un po’ alla volta. Infatti, Monclick mette a disposizione un mini finanziamento molto goloso. Seleziona PayPal o Klarna per pagare in 3 rate a tasso zero da soli 71,63 euro al mese. Prima rata al momento dell’ordine, altre due lo stesso giorno dei due mesi successivi.

Samsung Galaxy Watch5: smartphone perfetto per salute, allenamento e risparmio

Con Monclick ottieni il Samsung Galaxy Watch5 a soli 214,90 euro. Grazie a questo smartwatch tieni sotto controllo la tua salute. I sensori misurano regolarmente frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e livello di stress. Al bisogno misurano pressione arteriosa ed elettrocardiogramma. Inoltre, puoi analizzare ogni tuo allenamento misurando anche la composizione corporea.

Tutti questi dati ti permettono di comprendere meglio se ti stai allenando troppo o troppo poco. Inoltre, ti aiutano ad assumere abitudini sane per una vita sana. Interessante anche la misurazione delle fasi del sonno per sapere se dormi bene. Perciò non perdere questa occasione. Acquista ora il Galaxy Watch5 su Monclick a soli 214,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.