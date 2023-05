Samsung Galaxy Watch5: meno di 200€ per questo top di gamma

Continua la Amazon 7 Days of Samsung con tantissimi sconti sui migliori prodotti del brand. Oggi vogliamo segnalarti un’offerta davvero pazzesca. Acquista il Samsung Galaxy Watch5 a soli 199,90 euro, invece di 299 euro. Si tratta di una promozione esagerata che ti permette di aggiudicarti un top di gamma tra gli smartwatch con meno di 200 euro. Sbrigati perché la disponibilità è immediata, ma potrebbe non durare ancora per molto.

Tra l’altro, se sei un cliente Prime, hai due vantaggi. Primo, la consegna gratuita direttamente a casa tua senza costi aggiuntivi e in pochissimi giorni. Secondo, la possibilità di pagare in comode rate tasso zero selezionando Cofidis al momento del check out. Due incredibili opportunità da cogliere subito al volo. Fai l’affare del giorno prima che termini tutto in sold out.

Samsung Galaxy Watch5: tanta tecnologia a un prezzo speciale

Scegli Amazon 7 Days of Samsung per acquistare il Samsung Galaxy Watch5 a soli 199,90 euro. Un’occasione speciale da cogliere al volo. La sua tecnologia avanzata è eccellente. Dotato di sensori HR, questo smartwatch include la possibilità di misurare frequenza cardiaca, pressione arteriosa, livello di stress e qualità del sonno. A ciò aggiungi anche la composizione corporea, per ottimizzare il tuo allenamento, e la tecnologia per effettuare un ECG da polso.

Cosa stai aspettando? Mettilo in carrello a soli 199,90 euro, invece di 299 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.