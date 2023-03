Samsung Galaxy Watch5: ottimo prezzo su Amazon, quasi da minimo storico

Con una offerta praticamente degna del Black Friday, oggi su Amazon hai l’opportunità di portarti a casa lo smartwatch Samsung Galaxy Watch5 a soli 202 euro invece di 299.

Puoi usufruire della spedizione Prime per riceverlo in un giorno e scegliere anche il pagamento rateizzato in 5 pratiche soluzioni da 40 euro, ammesso che tu rispetti i requisiti indicati da Amazon.

Samsung Galaxy Watch5: il tuo compagno di tutte le giornate, per sport, salute e non solo

Con Samsung Galaxy Watch5 hai una perfetta estensione di tutta l’esperienza che può offrirti uno smartphone e qualcosa di più. L’orologio include una tecnologia che ti permette di tenere traccia del sonno dandoti dei suggerimenti per migliorare in modo efficace il tuo riposo.

Stesso discorso per la salute e lo sport con un sensore Samsung Bioactive 3-in-1 capace di controllare il tuo cuore 24 ore su 24. Con il sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica puoi persino monitorare la percentuale di massa grassa, il peso dei muscoli scheletrici e tenere traccia dei tuoi progressi.

Lo smartwatch ti offre anche funzioni che ti permettono di ricevere notifiche in tempo reale dal tuo smartphone, come messaggi, chiamate e altre tipologie di informazioni. Resistente all’acqua, con un display frontale realizzato in cristallo di zaffiro, include una batteria che si ricarica velocemente e che soprattutto dura a lungo.

Non perdere allora l’occasione di acquistare Samsung Galaxy Watch5 a questo incredibile prezzo: risparmi quasi 100 euro e lo ricevi a casa già domani.

