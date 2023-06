Samsung Galaxy Watch5 al PREZZO più BASSO di sempre

Crolla il listino del Samsung Galaxy Watch5 su Amazon. Al prezzo più basso di sempre lo acquisti con soli 189,99 euro, invece di 299 euro. Tra l’altro, se sei un cliente Prime, puoi anche attivare il pagamento a rate tasso zero con Cofidis prima del check out. Inoltre, hai la consegna gratuita direttamente all’indirizzo indicato in fase di ordine. Cosa stai aspettando? La disponibilità è immediata, ma a questo prezzo sta andando a ruba.

Una volta al polso, hai dalla tua un vero e proprio personal trainer in grado di fornirti tutte le informazioni necessarie per migliorare il tuo allenamento, la tua forma fisica e la tua salute. Allenamenti personalizzati in base alla misurazione della composizione corporea ti permettono di raggiungere i tuoi obiettivi facendoti lavorare il giusto. In più hai anche la possibilità di effettuare un elettrocardiogramma da polso in meno di un minuto.

Samsung Galaxy Watch5: a 189,99€ è uno spasso

Ottieni subito il Samsung Galaxy Watch5 a soli 189,99 euro grazie ad Amazon che sta applicando uno sconto del 36%. La versione in promozione è quella con cassa da 40mm e vetro in cristallo di zaffiro, per una resistenza maggiore a urti e graffi. I suoi sensori HR monitorano regolarmente e autonomamente frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, livello di stress e qualità del sonno. Quando e dove vuoi puoi anche misurare la tua pressione arteriosa.

Aggiungilo al carrello con soli 189,99 euro, invece di 299 euro. Il vantaggio è che puoi risparmiare così tanto grazie alla tua iscrizione a Prime. Perciò, se ancora non lo hai fatto, attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi benefici tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.