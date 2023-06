Samsung Galaxy Watch5 Pro a un OTTIMO PREZZO su eBay

Trovare uno smartwatch che soddisfi tutte le proprie esigenze non è semplice: a volte può bastare una smartband particolarmente economica dalle funzionalità limitate, mentre in altri casi si preferisce avere il meglio del meglio al proprio polso, qualcosa come il Samsung Galaxy Watch5 Pro, ora disponibile a 309,90 euro su eBay grazie a un notevole taglio di prezzo sul listino, ovvero sul costo normalmente fissato nei negozi e sulle maggiori piattaforme di e-commerce accessibili in Italia.

Sconto imperdibile su Samsung Galaxy Watch5 Pro

Se vuoi uno smartwatch di fascia alta a un prezzo più accessibile, questa è l’occasione giusta. Su eBay infatti Galaxy Watch5 Pro viene proposto al 38% in meno nella versione con cassa da 45mm in titanio, display realizzato in cristallo zaffiro e vetro aggiuntivo per proteggere l’orologio da urti e graffi.

Tra le funzionalità più interessanti in dotazione al Samsung Galaxy Watch 5 Pro spiccano Route Workout, utile a gestire routine di allenamento sincronizzabili allo smartphone; e Track Back, per tracciare il percorso di ritorno se ti piacciono le escursioni o le gite in bicicletta.

Non mancano naturalmente i consueti sensori per monitorare l’attività fisica sotto ogni aspetto: frequenza cardiaca, pressione arteriosa, qualità del sonno, composizione corporea e livello di stress vengono misurati costantemente dall’orologio, in maniera tale che tu possa tenere sotto controllo il tuo stato di salute.

In poche parole, Samsung Galaxy Watch5 Pro è un pacchetto completo che, per poco tempo, sarà disponibile su eBay al prezzo speciale di 309,90 euro grazie allo sconto applicato da un rivenditore italiano piuttosto affidabile. Grazie alle quasi 82.000 recensioni date, al 99% positive, potrai sentirti al sicuro al momento dell’acquisto. La consegna avverrà in pochi giorni e il reso può essere effettuato entro 30 giorni dall’acquisto, pagando le spese di spedizione per restituire il prodotto.

