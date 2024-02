Samsung Galaxy Watch5 Pro costa la METÀ su Amazon: quasi al minimo storico

Questa offerta Amazon è attiva da qualche settimana ma è ancora oggi una delle migliori presenti sul sito di e-commerce, e non dovresti proprio perdertela. Stiamo parlando di Samsung Galaxy Watch5 Pro, smartwatch top di gamma attualmente venduto al 50% in meno, ovvero a esattamente 251,02 euro. Non si tratta del prezzo più basso di sempre, ma di una grande promozione accompagnata dalla consegna gratuita in un giorno e dalla possibilità di completare il pagamento a rate.

Samsung Galaxy Watch5 Pro a metà prezzo è realtà!

Con la sua cassa in titanio e display in cristallo di zaffiro, Samsung Galaxy Watch5 Pro è tutt’oggi uno degli smartwatch top di gamma più resistenti e belli da vedere grazie al design pulito, tanto sportivo quanto elegante. Due volte più resistente rispetto al predecessore, include sotto la scocca una batteria a lunga durata e un potente sensore bioattivo esclusivo che controlla frequenza cardiaca, salute cardiovascolare e avverte nel caso in cui individui pressioni sanguigne insolite.

Naturalmente monitora anche livello di stress, qualità del sonno, fasi del ciclo e composizione corporea, per offrirti un metodo di controllo della tua salute molto più intuitivo e sempre affidabile. La miriade di modalità di allenamento, infine, ti permette di monitorare anche la tua routine di allenamento per oltre 90 sport ed esercizi differenti.

Il costo è pari a 251,02 euro, come anticipato in apertura, al posto dei 499 euro di listino. La consegna viene garantita in un giorno se risulti abbonato a Prime, e a costo zero. Il pagamento può essere dilazionato in più mensilità con Cofidis previa approvazione.