Samsung Galaxy Watch5 Pro: l'eccellenza al 43% di SCONTO

In via del tutto eccezionale, grazie alla Amazon 7 Days of Samsung, oggi acquisti il Samsung Galaxy Watch5 Pro a soli 285 euro, invece di 499 euro. Si tratta di uno sconto del 43% con risparmio esagerato. Attenzione, stiamo parlando del top di gamma assoluto degli smartwatch. Cassa 45 mm in titanio, display in cristallo di zaffiro e bordo leggermente sporgente per proteggere ancora di più il vetro da urti e graffi.

A tutto questo si aggiunge anche la tecnologia sorprendente di cui è dotato questo orologio di ultima generazione. Grazie alla nuovissima funzione Route Workout potrai importare percorsi di allenamento in formato GPX dal tuo smartphone e sincronizzarli sulla tua mappa di allenamento. Con Track Back tracci il percorso di ritorno così da poterti orientare tramite una navigazione dettagliata guidata dalla voce e una vibrazione per ciclisti ed escursionisti.

Samsung Galaxy Watch5 Pro: potenza e precisione per allenamento e salute

Con il Samsung Galaxy Watch5 Pro al polso hai tutto quello che ti serve per tenere sotto controllo allenamento e salute. Ogni tua attività, anche estrema, sarà monitorata da GPS e sensori. La tua salute è al sicuro grazie ai Sensori HR che misurano frequenza cardiaca, pressione arteriosa, composizione corporea, livello di stress e qualità del sonno. A questo aggiungi anche la possibilità di effettuare un elettrocardiogramma in qualsiasi momento direttamente dal polso.

Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

