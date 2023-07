Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE: prezzo imperdibile al Prime Day

Prime Day è l’occasione d’oro per risparmiare, soprattutto acquistando articoli top di gamma che solitamente costano parecchio. Come il Samsung Galaxy Watch5 Pro, oggi tuo a soli 349 euro, invece di 549 euro. Approfittando di questa incredibile promozione ti assicuri un risparmio di ben 200 euro. Niente male vero? Tenendo conto che questa è la versione LTE, quindi con possibilità di connessione cellulare indipendente dallo smartphone.

La consegna gratuita è assicurata per tutti i clienti Prime che possono anche decidere di pagare in comode rate tasso zero con Cofidis direttamente al check out. Un’occasione vincente sotto molti punti di vista. Indossa questo orologio premium al polso e inizia a tenere sotto controllo la tua salute. I suoi sensori specializzati misurano frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, pressione arteriosa, composizione corporea, livello di stress e fasi del sonno.

Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE: indistruttibile e indipendente

Essendo LTE, il Samsung Galaxy Watch5 Pro 45mm è indipendente da ogni smartphone. Puoi avere solo lui al polso ed essere comunque connesso con il mondo potendo anche rispondere ed effettuare chiamate. Inoltre, la cassa in titanio è stata realizzata per accompagnarti in ogni avventura, anche la più estrema. Il vetro in cristallo di zaffiro fa il resto. Sfrutta la funzionalità Track back per tornare al punto di partenza e utilizza Route Workout per importare percorsi nel formato GPX dallo smartphone.

Ordina subito il Galaxy Watch5 Pro LTE a soli 349 euro, invece di 549 euro. Questa super offerta è un’esclusiva per i clienti Prime. Quindi, se vuoi approfittare del Prime Day, attiva ora la tua prova gratuita di 30 giorni al servizio. Lasciati travolgere da tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

