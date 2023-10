Samsung Galaxy Watch5 Pro: prezzo TOP e Tasso Zero alle Offerte Prime

Il Samsung Galaxy Watch5 Pro è ancora un ottimo smartwatch top di gamma. Le sue caratteristiche premium lo rendono un modello molto amato da parte di tutti quegli utenti che amano il controllo sia a casa che immersi nell’avventura. Se sei tra questi o semplicemente cerchi un orologio dalla tecnologia superiore, allora la Festa delle Offerte Prime ti sta facendo un regalo. Acquistalo ora a soli 274,55 euro.

Essendo cliente Prime non solo hai la consegna gratuita, ma puoi anche decidere di pagare in comode rate tasso zero con Cofidis. Niente male vero? Indossalo al polso e scopri tutte le sue potenzialità. Monitoraggio 24 ore su 24 della salute inclusi frequenza cardiaca, pressione arteriosa ed elettrocardiogramma. Inoltre, i suoi sensori professionali monitorano anche la tua composizione corporea.

Samsung Galaxy Watch5 Pro: indistruttibile

Il Samsung Galaxy Watch5 Pro 45 mm è un orologio indistruttibile. Infatti, la cassa è realizzata in titanio, materiale leggero, ma estremamente resistente. Invece, il vetro del display è in cristallo zaffiro per rimanere inalterato anche in caso di urti e graffi. Si tratta di un prodotto decisamente premium che ti lascerà a bocca aperta fin dalla prima accensione. Portalo con te tracciando il percorso della tua escursione.

Mettilo in carrello immediatamente a soli 274,55 euro. Questa super offerta è un’esclusiva per i clienti Prime. Quindi, se vuoi approfittare della Festa delle Offerte Prime, attiva ora la tua prova gratuita di 30 giorni al servizio. Lasciati travolgere da tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.