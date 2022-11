Samsung Galaxy Watch5 al RIBASSO, è il Black Friday di Amazon

Sei pronto per farti una scorpacciata di offerte durante questo incredibile Black Friday di Amazon? Allora inizia dal nuovissimo Samsung Galaxy Watch5 LTE 44mm tuo a soli 309 euro, invece di 379 euro. Risparmi esattamente 70 euro grazie a questo ordine che puoi anche decidere di pagare in 5 rate a tasso zero da soli 55,77 euro al mese.

Stiamo parlando di uno degli smartwatch più completi di sempre. Lo sapevi che può misurare la tua composizione corporea? Così avrai tutto sotto controllo per allenarti con maggiore consapevolezza, evitando di chiedere troppo o troppo poco al tuo fisico. Inoltre, i suoi sensori non solo misurano la frequenza cardiaca, ma sono anche in grado di effettuare un ECG.

Samsung Galaxy Watch5 LTE è molto più di un semplice smartwatch

Le funzionalità del Samsung Galaxy Watch5 LTE non sono finite. Acquistalo a soli 309 euro e avrai un compagno di avventure sempre con te. Misura la tua pressione arteriosa per tenere sotto osservazione la tua salute. Monitora qualsiasi sport anche il nuoto, tanto è impermeabile all’acqua, pure quella salata del mare.

La sua potente batteria è ancora più performante, in grado di durare parecchio tempo prima di una ricarica. Con soli 30 minuti di ricarica ottieni il 45% di energia da tenere al polso. Il suo display ultra resistente è incredibilmente reattivo e piacevole alla vista. Affrettati prima che l’offerta finisca. Mettilo nel carrello a 309 euro, invece di 379 euro.

Ricordati che per accedere alle Offerte Black Friday devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

