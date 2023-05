Samsung Galaxy Watch5: tuo con SCONTO IMMEDIATO di 100€

Il Samsung Galaxy Watch5 è un vero e proprio top di gamma da polso. La sua qualità è indiscussa, sia per quanto riguarda i materiali di fabbricazione che per la tecnologia inclusa. Oggi lo acquisti a soli 199 euro, invece di 299 euro, grazie ad Amazon. Addirittura per tutti i clienti Prime è inclusa nell’offerta la consegna gratuita. Sbrigati fintanto che la disponibilità è immediata.

Tra l’altro, fino al 20/06/2023, Amazon ti regala anche la possibilità di pagare in comode rate tasso zero. Prima di confermare il pagamento di questo ordine attiva il finanziamento senza interessi selezionando le rate mensili che preferisci con Cofidis, direttamente al momento del check out. In questo modo approfitti della promozione acquistando subito, ma pagando un po’ alla volta.

Samsung Galaxy Watch5: uno smartwatch speciale

Con il Samsung Galaxy Watch5 40mm al polso sei tranquillo che salute e allenamento sono sotto controllo grazie ai suoi sensori di ultimissima generazione. In grado di misurare i parametri più importanti del tuo corpo, tra cui ossigeno nel sangue e cuore, ti permettono anche di effettuare un elettrocardiogramma e la misurazione della pressione arteriosa. Un vero e proprio spettacolo!

Mettilo subito in carrello con soli 199 euro, anziché 299 euro. Consegna gratuita, tasso zero e prezzo speciale sono un’esclusiva Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.