Samsung Galaxy Watch5: lo smartwatch perfetto a soli 185€

Al momento su Amazon, fino a esaurimento scorte, è disponibile il nuovo Samsung Galaxy Watch5 a soli 185 euro, invece di 299 euro. Un risparmio di 114 euro dal prezzo di listino per uno smartwatch top di gamma davvero pazzesco. Acquistalo subito approfittando del 38% di sconto. Tra l’altro, fino al 20 giugno 2023, se sei un cliente Prime oltre alla consegna gratuita puoi anche decidere di pagare in comode rate tasso zero.

Una soluzione spettacolare per un orologio eccezionale. La dotazione che offre è incredibilmente unica. I suoi sensori sono specializzati nell’analisi della composizione corporea per favorire un allenamento sano ed equilibrato del tuo corpo. Inoltre, direttamente dal tuo polso, puoi misurare la pressione arteriosa ed effettuare un elettrocardiogramma (ECG) da inviare al tuo medico di fiducia in pochi semplici tap.

Samsung Galaxy Watch5: l’irresistibile a un prezzo schok

Il Samsung Galaxy Watch5 40mm è irresistibile. Grazie al display in cristallo di zaffiro è anche particolarmente resistente a urti e graffi. Non dovrai aggiungere ulteriori protezioni visto che si tratta di uno dei materiali più forti e longevi disponibili. Il cinturino in morbido silicone anallergico ti garantisce sessioni sportive intense senza alcun problema alla pelle e inoltre lo puoi lavare e igienizzare senza pericoli. Impermeabile all’acqua, porti questo orologio con te anche in piscina e al mare.

Acquistalo subito a soli 185 euro, invece di 299 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

