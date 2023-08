Samsung Galaxy Watch5: lo smartwatch dei tuoi sogni a 199€

Salva 130 euro dal tuo portafogli scegliendo di acquistare il Samsung Galaxy Watch5 44mm su Unieuro. Comprandolo online hai due vantaggi. Primo, la consegna gratuita direttamente a casa tua. Lo acquisti ovunque tu sia e senza pensieri ti arriva direttamente a domicilio. Secondo, scegliendo come metodo di pagamento PayPal o Klarna paghi in 3 rate tasso zero da soli 66,66 euro al mese.

Cosa vuoi di più dalla vita? Un Galaxy Watch5 che ti permette di prenderti cura della tua salute e della tua forma fisica. Grazie al sistema GPS integrato rileva velocemente la tua posizione e le tecnologie avanzate capiscono anche la tipologia di sport che stai eseguendo per analizzare e monitorare il tuo allenamento. Grazie ai sensori HR hai anche contezza della tua composizione corporea, ottima per gestire meglio gli allenamenti.

Samsung Galaxy Watch5 44mm: funzionalità eccezionali al tuo polso

Segui l’andamento delle tue giornate in base a salute e forma fisica grazie all’ottimo Samsung Galaxy Watch5 44mm. La sua cassa in titanio è stata realizzata per durare e resistere a qualsiasi attività. Stessa cosa per quanto riguarda il vetro in cristallo di zaffiro, resistente a urti e graffi. Tieni sotto controllo frequenza cardiaca, qualità del riposo, pressione arteriosa, livello di stress e molto altro ancora.

Monitora le fasi del ciclo mestruale se sei una donna. Tieni conto anche di quanta acqua bevi e ogni tanto svolgi gli esercizi di respirazione seguendo il pratico tutorial direttamente dal polso per migliorare la tua condizione psicofisica. Oggi acquisti il Galaxy Watch5 e tutto quello che ha da offrirti a soli 199,99 euro, invece di 329,90 euro, anche in 3 rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.