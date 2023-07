Samsung Galaxy Watch5: solo 210€ oggi su Amazon

Amazon prosegue con gli sconti anche se alla mezzanotte di oggi sono terminate le promozione del Prime Day. In super offerta, al momento acquisti il Samsung Galaxy Watch5 a soli 210 euro, invece di 329 euro. Un prezzo decisamente interessante per questo smartwatch top di gamma dalle prestazioni e funzionalità eccellenti. Tra l’altro, come sempre, se sei un cliente Prime hai anche la consegna gratuita.

Inoltre, c’è anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check out. Perciò affrettati perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro con questo prezzo così vantaggioso. La cassa da 44mm in alluminio e vetro di zaffiro offre un ampio spazio per consultare le informazioni. La batteria di cui è dotato è più grande rispetto ai modelli precedenti garantendo così maggiore autonomia e una ricarica veloce.

Samsung Galaxy Watch5: un vero affare su Amazon

Fai l’affare del giorno su Amazon acquistando il Samsung Galaxy Watch5. Grazie al suo sensore Samsung BioActive 3 in 1 hai il controllo su tre sensori di salute: (1) analisi dell’impedenza bioelettrica, (2) cardio elettrico (ECG), (3) frequenza cardiaca. A questo aggiungici anche composizione corporea e pressione arteriosa che sono sempre sotto controllo.

Acquista subito il tuo Galaxy Watch5 a soli 210 euro, invece di 329 euro. Risparmi solo se sei un cliente Prime. Quindi, se ancora non lo hai fatto, iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.