Samsung Galaxy Watch6 al 31% in meno su Amazon sfiora il minimo storico

Acquista lo smartwatch Samsung Galaxy Watch6 in offerta su Amazon: il modello con cassa da 40mm è ora disponibile a un prezzo speciale sul portale di e-commerce americano, grazie a uno sconto del 31% e alla consegna gratuita in un giorno garantita agli utenti Prime. Se vuoi un orologio di ultima generazione da collegare al tuo smartphone Android, questo modello top di gamma è tra le soluzioni migliori in commercio!

Le specifiche di Samsung Galaxy Watch6

Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch6 è disponibile nei negozi online e fisici da agosto 2023 e resta indubbiamente un punto di riferimento nel panorama degli orologi smart pensati per i dispositivi del robottino verde. Ovviamente il meglio lo si ottiene dall’uso di smartphone Samsung, dato il potenziamento dell’ecosistema Galaxy con funzionalità esclusive aggiuntive.

Altrimenti, con ogni dispositivo compatibile offe una miriade di feature essenziali per monitorare il proprio stato di salute: Galaxy Watch6 controlla lo stato del sonno analizzando le varie fasi durante il riposo, misura la composizione corporea tramite il sensore Samsung BioActive e permette di controllare periodicamente il battito cardiaco mediante sensore PPG. In poche parole, è una garanzia!

Acquistandolo in questi giorni pagherai 219,99 euro al posto di 319 euro, anche in 5 mensilità senza interessi grazie al piano proposto dalla stessa Amazon. Lo sconto in questione riguarda il modello Bleutooth con cinturino e scocca color Grafite.