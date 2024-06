Samsung Galaxy Watch6 Classic: il lusso ora è LOW COST

Al 44% di sconto, oggi su Amazon acquisti il Samsung Galaxy Watch6 Classic! Si tratta di un’occasione fantastica per aggiudicarti un orologio senza tempo, con un design incredibile che è per sempre. Acquistalo subito a soli 250,72€, invece di 449€. Però devi essere veloce se lo vuoi.

Infatti, si tratta di un’offerta a tempo che potrebbe terminare in un attimo. Grazie a questo smartwatch professionale puoi prenderti cura della tua persona in salute, forma fisica e benessere. Super confortevole, riceve tutte le notifiche dello smartphone. Addirittura puoi rispondere a chiamate, messaggi e mail.

Samsung Galaxy Watch6 Classic: anche a rate tasso zero

Con Amazon il vantaggio non sta solo nel prezzo, oggi al 44% di sconto! Pensa, il nuovo Samsung Galaxy Watch6 Classic lo puoi acquistare in 5 rate tasso zero a partire da 50,15€ al mese. Approfittane subito! Essendo cliente Prime hai anche la consegna gratuita veloce direttamente a casa tua.

Dotato dei migliori sensori disponibili sul mercato, il Galaxy Watch6 Classic garantisce un monitoraggio costante di frequenza cardiaca, livello di stress, composizione corporea, fasi del sonno, ossigeno nel sangue e fasi del ciclo mestruale. Inoltre, effettua ECG dal polso e misura la pressione arteriosa.

Realizzato con materiali premium, si presenta con una cassa in acciaio inox da 47 millimetri e un display in cristallo zaffiro per essere super resistente a urti e graffi. La corona girevole migliora l’esperienza utente tra le informazioni e le app. Acquistalo adesso a soli 250,72€, invece di 449€.