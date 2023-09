Samsung Galaxy Watch6 Classic: ottienilo subito al 19% di sconto

Con il 19% di sconto il Samsung Galaxy Watch6 Classic è un ottimo affare. Da poco uscito sul mercato, ha già fatto innamorare milioni di utenti che lo tengono al polso senza volersene separare mai. La qualità è indiscussa. Stiamo parlando di uno smartwatch top di gamma camaleontico. Infatti, puoi cambiare cinturino con un bottone passando da elegante a sportivo in un attimo.

La ghiera interattiva in acciaio inox permette di interagire in modo rapido ed efficace con le informazioni sul quadrante. Ricevi tutte le notifiche dello smartphone, potendo anche selezionare quelle che desideri. Inoltre, grazie all’ampio display con vetro in cristallo zaffiro, hai tanto spazio per accedere alle sue funzione uniche grazie alla cassa da 43mm. E se sei cliente Prime hai anche la consegna gratuita.

Samsung Galaxy Watch6 Classic: la qualità a portata di polso

Mettiti al polso il Samsung Galaxy Watch6 Classic! Il sistema GPS integrato ti guida passo passo durante le tue giornate in escursione o sportive. Il rilevamento della frequenza cardiaca personalizzata permette di avere sotto controllo il livello della tua salute e di tenerlo monitorato mentre fai sport. Addirittura puoi anche effettuare un elettrocardiogramma dal tuo polso. Prova la tua pressione arteriosa in pochi secondi. Scopri la qualità del tuo sonno.

Insomma, acquista ora il Galaxy Watch6 Classic al 19% di sconto! Lo trovi solo su Amazon se sei un cliente Prime. Quindi iscriviti subito al servizio attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

