Samsung Galaxy Watch6 Classic a prezzo da Prime Day: -40%

Il Prime Day è terminato da poche ore, ma certe offerte sono ancora pazzesche. Oggi abbiamo scovato questo Samsung Galaxy Watch6 Classic al 40% di sconto! Un prezzo davvero spettacolare per questo top di gamma degli smartwatch dal design senza tempo. Acquistalo subito a soli 269€, invece di 449€.

Un’occasione imperdibile da prendere al volo subito che trovi solo su Amazon! Si tratta di una promozione a tempo che potrebbe terminare da un momento all’altro. Ti consigliamo di essere veloce prima che finisca. Tra l’altro ha anche la consegna gratuita inclusa se sei un cliente Prime.

Samsung Galaxy Watch6 Classic: lo spettacolo al polso

Il Samsung Galaxy Watch6 Classic si presenta con una cassa in acciaio inox da 47mm super resistente, anticorrosione e un vetro in cristallo di zaffiro antigraffio. Inoltre, la ghiera rotante non solo è bella esteticamente, ma è anche funzionale nella navigazione tra le funzionalità. Mettilo in carrello a un prezzo top su Amazon.

I suoi sensori professionali monitorano in maniera precisa frequenza cardiaca, livello di stress, qualità del riposo e altro. Pensa, direttamente dal tuo polso effettua un elettrocardiogramma e misurano la pressione arteriosa. Inoltre, sono in grado di misurare anche la tua composizione corporea.

Personalizza i quadranti in base al tuo gusto o umore. Monitora i tuoi allenamenti così sai se ti stai allenando troppo o troppo poco. Approfitta dell’offerta di Amazon post Prime Day. Acquista il Galaxy Watch Classic a soli 269€, invece di 449€. Oggi anche in 5 rate a tasso zero.