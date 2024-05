Samsung Galaxy Watch6: con il DOPPIO SCONTO è tuo a 219€

Vivi la tua giornata connesso con il tuo mondo grazie al Samsung Galaxy Watch6 44 mm. Oggi, questo fantastico smartwatch top di gamma, è in super offerta su Amazon. Approfitta del doppio sconto per acquistarlo a soli 219€, invece di 349€. Mettilo subito in carrello applicando il Coupon 30€.

Un ulteriore extra sconto che trovi ben visibile sulla pagina dell’articolo che va ad aumentare il risparmio del già competitivo 29% immediato. Tra l’altro hai anche la consegna gratis se sei un cliente Prime. Inoltre, sulla stessa pagina puoi risparmiare altri 19€ acquistandolo usato in buone condizioni.

Samsung Galaxy Watch6: tecnologia perfetta al polso

Il Samsung Galaxy Watch6 44 mm è lo smartwatch perfetto da tenere al polso. Acquistalo adesso in doppio sconto! Una volta arrivato a casa tua lo indossi e inizi fin da subito a beneficiare delle sue pazzesche funzionalità. Grazie ai suoi sensori professionali puoi conoscere il tuo corpo a fondo.

Misura la composizione corporea per sapere massa muscolare, grassi in eccesso, acqua e quanto devi allenarti. Il monitoraggio continuo di frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, sonno e livello di stress, oltre alle fasi del ciclo per le donne, è un supporto importante per la tua salute.

Addirittura, senza dover acquistare altri accessori oltre al tuo orologio, puoi anche effettuare un elettrocardiogramma in meno di un minuto e misurare la pressione arteriosa. Cosa stai aspettando? Acquistalo subito a soli 219€, invece di 349€. Ricordati di applicare il Coupon 30€ sulla pagina di Amazon.